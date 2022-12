Juventus, Marley Akè vicino al Genoa

L’attaccante della Juventus, Marley Akè, lascerà con ogni probabilità i bianconeri. Sul talento francese c’è l’interesse forte del Genoa, che ha reinserito in rosa Domenico Criscito. L’idea del Grifone è quella di aggiudicarsi il giocatore già a gennaio, e la Juventus potrebbe accettare, visto il numero elevato di esuberi. Inoltre, libererebbe una casella per una possibile trattativa low cost, che potrebbe intavolare Cherubini per qualche giovane olandese.