Calciomercato Lazio, Tare criticato da tutti ma non da Lotito | La spiegazione

Calciomercato Lazio, futuro in bilico per il ds biancoceleste

Il futuro di Igli Tare continua a far discutere(e non poco) in casa Lazio. Il ds biancoceleste, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club di Lotito, è stato diverse volte contestato dai tifosi biancocelesti proprio per gli acquisti sbagliati sul mercato anche se questo non ha permesso di rovinare il rapporto insanabile tra il ds albanese e Claudio Lotito. Come sottolineato dai colleghi di Sportpress24.com sono tanti gli anni(esattamente tredici) trascorsi come ds biancocelesti visto che prima di lui è toccato al buon Walter Sabatini, un’eredità pesante accolta però con soddisfazione e sacrificio quella dall’ex calciatore di Lazio e Bologna e che in questi anni ha portato tanti calciatori alla corte di Lotito poichè Tare è considerato un grande scopritore di talenti, con la Juventus che ha messo nel mirino da tempo il ds albanese così come Giuntoli e Petrachi.

TOTALE PLUSVALENZA COMPLESSIVA +270,545 MILIONI

E’ questo quanto raccolto dal presidente Lotito a partire dal 2009, e proprio grazie al lavoro fatto dal ds biancoceleste così come il tesoretto formato da calciatori come Felipe Anderson(al West Ham per 40 milioni di euro), Keita Balde(32 milioni al Monaco) oppure Candreva(ceduto per 16 milioni di euro all’Inter.