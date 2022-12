Calciomercato Milan, tanti i problemi in casa rossonera a cominciare dalla porta: le ultime

Milan: le prestazioni non convincono

Il Milan durante la pausa mondiale, ha organizzato una serie di amichevoli di primo livello, contro avversarie eccelse. Nella tournée a Dubai, la squadra di Pioli ha affrontato prima il Liverpool, perdendo 4-1, poi l’attuale capolista in Premier League, l’Arsenal di Arteta, anche questa volta uscendone sconfitta per 2-1. Al Milan in entrambe le partite mancavano molti giocatori fondamentali, alcuni di questi infortunati mentre alcuni impegnati a Qatar 2022, ma comunque le prestazioni dei rossoneri sono state troppo deludenti. L’ultima sfida amichevole, in vista della partita del 4 gennaio contro la Salernitana con cui riprenderà il campionato del Diavolo, è stata giocata ieri, contro il Psv, reduce dalla vendita monstre di Gakpo, proprio al Liverpool, per ben 42 mln €. Ieri il Milan ha amareggiato nuovamente i suoi tifosi, con altra prestazione non degna, perdendo 3-0.

Il problema tra i pali

In queste amichevoli il Milan ha rivelato molte insicurezze e difficoltà, dovute soprattutto ad una carente forma fisica. Il problema maggiore che i rossoneri dovranno affrontare sarà quello riguardante la porta. Maignan non recupererà infatti per la ripresa del campionato, visto che l’infortunio, che gli ha fatto saltare anche il mondiale, lo terrà ancora fermo. In queste amichevoli che il Milan ha giocato, in porta si sono alternati Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante, ma nessuno dei due ha convinto particolarmente la società rossonera. Ieri Mirante si è dimostrato insicuro in qualche uscita e non impeccabile nei gol subiti, proprio per questo motivo il Milan vuole mettere mano al mercato per cercare il vice Maignan. Maldini e Massara stavano pensando a Sportiello come possibile sostituto del portiere francese. Al giocatore dell’Atalanta, infatti, il contratto scadrà il prossimo 30 giugno, e perciò il Milan lo ha già bloccato ma, viste nelle ultime ore le necessità di trovare subito il sostituto di Maignan, la dirigenza rossonera stava pensando di anticipare il suo acquisto già a gennaio, ma l’Atalante non pare disposta a cederlo. Il Milan dovrà perciò trovare un altra alternativa a Sportiello, che potrebbe ricadere nel nome di Cragno, per lui 0 presenze in questa stagione al Monza, oppure in Vicario, protagonista ad Empoli, ma anche molto costoso.