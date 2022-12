Calciomercato Milan, tutto rimandato per il rinnovo di per Giroud | Ecco quando si riaggiorneranno le parti

Calciomercato Milan, Giroud tratta il rinnovo: i dettagli

Maldini e Massara continuano a lavorare ai rinnovi in casa Milan. E in prima fila c’è sempre quello di Olivier Giroud, attaccante rossonero che ha il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo.

I due dirigenti rossoneri stanno lavorando appunto al prolungamento di contratto del calciatore francese fino al 2024 e infatti secondo quanto riportato dalla redazione di TMW nelle prossime ore ci sarà un incontro con il procuratore del calciatore ex Chelsea. Entrambe le parti hanno comunicato le intenzioni di proseguire insieme, con il calciatore che andrebbe a guadagnare 3,2 milioni di euro, ovvero quanto percepito fino ad ora. Giroud è pronto ancora una volta a far sognare i tifosi rossoneri.