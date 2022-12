Calciomercato Roma, Tiago Pinto diviso tra acquisti e cessioni | Questi tutti gli obiettivi dei giallorossi

Roma, muro per Frattesi

Il calciomercato è agli sgoccioli e la Roma dovrà agire sia in entrata che in uscita. La situazione Frattesi entra in fase di stallo dopo le dichiarazioni di Carnevali, il ds del Sassuolo per il momento “stoppa” la Roma. Il Sassuolo non trova il punto d’incontro con i giallorossi, nonostante ci siano i cartellini di Bove e Volpato in ballo.

Roma, ecco le possibili uscite

La Roma oltre ad operare in entrata, dovrà lavorare anche per le uscite. Il profilo di Lukic piace a Mourinho e Pinto potrebbe imbastire una trattativa per il partente Shomurodov. Inoltre, al Torino, o meglio a Juric, piace molto Marash Kumbulla. L’allarme arriva nel reparto d’attacco perchè il Manchester United starebbe puntando forte su Abraham e potrebbe metter a segno il colpo, già a gennaio. Sempre in Premier sembra finire il destino di Rick Karsdorp, l’olandese potrebbe approdare al Fulham, per una somma pari a 5-6 milioni di euro.