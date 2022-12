Calciomercato Serie B: il Palermo ha trovato il primo rinforzo, il Frosinone pensa a Valoti o Marrone

Il Palermo farà un mercato importante

A quanto pare i ricchi proprietari del Palermo vogliono fare un mercato importante, regalare dei rinforzi a Corini che possano permettere di arrivare in zona Playoff. Il primo tassello arriva dall’Uruguay, si tratta di Renzo Orihuela, difensore uruguaiano nel giro della Nazionale Under 20.

Il Frosinone guarda tutti dall’alto al basso, la Serie A non è un sogno e per rinforzare la squadra vuole regalarsi du esuberi del Monza che corrispondono ai nomi di Valoti e Marrone.

Il Pisa, nel frattempo vuole riscattare i suoi gioielli, Morutan, Esteves dal Porto e Canestrelli di proprietà dell’Empoli, il Presidente Corrado ha detto che i big non si muoveranno per nessuna ragione, la A è un obiettivo possibile.

A Terni, sarà a quianto pare rivoluzione, Bandecchi vuole come Ds Sabatini ex Roma, con Donnarumma che è in uscita del club rossoverde. Infine il Sudtirol tratta Labojko dal Brescia e Finotto dalla Spal.