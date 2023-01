Calciomercato Juventus, i bianconeri sognano il grande colpo a centrocampo: l’alternativa a Milinkovic-Savic

Allegri vuole un grande nome per la prossima stagione

Calciomercato Juventus, tutto su De Paul: pronti 40 milioni di euro

La Juventus accelera sul mercato. Aspetta un esterno destro(Karsdorp?), i bianconeri sono a caccia di un grande centrocampista per il futuro. E quale occasione migliore per Rodrigo De Paul, che tornerebbe volentieri in Italia, visto che tutto è partito dall’Udinese.

Questo è quanto riportato dal portale Fichajes.net. Il centrocampista, campione del mondo con la Nazionale di Scaloni interessa molto ai bianconeri anche se l’Atletico Madrid valuta il calciatore 40 milioni di euro, cifra che si potrebbe spendere grazie ad una cessione pesante. De Paul rappresenta l’alternativa ideale a Milinkovic-Savic.