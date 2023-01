Lazio, come vice Immobile spuntano Bonazzoli e Sanabria

La Lazio è a caccia del vice Immobile, questo è chiaro da tempo. Nelle ultime ore si parla di possibili alternative di lusso e giovani di qualità. Come riporta il Corriere dello Sport sarebbero stati offerti ai biancocelesti Bonazzoli della Salernitana e Sanabria del Torino. Il centravanti della Salernitana ha però un ingaggio che spaventa in casa Lazio, per quanto riguarda il secondo non ci sono al momento conferme della trattativa.