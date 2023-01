ESCLUSIVA – Marika Fruscio: “Spogliarello? Se vinciamo lo scudetto. Moggi? Le sue sono parole di comodo. Su Diletta, Blasi e Wanda dico che…”

Ai microfoni di sportpaper.it la nota conduttrice televisiva volto femminile di Top Calcio 24, la giornalista sportiva Marika Fruscio. Ha parlato con noi del suo Napoli e di quello che sarà il girone di ritorno. La nota conduttrice, inoltre, punzecchia Luciano Moggi e le sue ‘colleghe’.

Napoli, amichevoli opache. La pausa rischia di aver fatto male agli azzurri?

“Le amichevoli sono state un test da parte di Spalletti per sperimentare anche nuove formazioni e nuovi moduli. Tante volte ha schierato la squadra in modo troppo offensivo e questo ai danni della difesa. Io non mi preoccuperei, insomma, queste amichevoli si sà non fanno testo e sono delle sperimentazioni da parte degli allenatori per vedere a che punto è la squadra e, soprattutto trovare alternative al modulo classico”.

Lo scudetto è possibile?

“Lo scudetto secondo me è possibile perchè questa squadra ha dimostrato fino ad ora un percorso importante, un gioco bello e, soprattutto, una rosa fornita. Cosa che il Napoli negli anni passati, insomma, ha peccato. Oggi nel Napoli dove peschi, peschi bene perchè le seconde linee sono giocatori di qualità, che sanno fare la differenza. Una rosa così può arrivare fino in fondo”.

Chi temi tra le avversarie e perchè?

“In realtà non temo nessuno, temo solo gli scivoloni del Napoli. Solo gli azzurri possono sbagliare quest’anno”.

Questi giorni Moggi ha dichiarato che in passato la Juventus è stata derubata, cosa ne pensi delle sue parole?

“Io penso che tante volte Moggi parla per questioni di comodo. Naturalmente lui, si sà, è molto legato alla Juventus, ha sempre difeso le battaglie bianconere. A mio parere le sue sono parole di convenienza, la Juventus in passato ha sbagliato e giustamente ha pagato”.

Calciomercato, ti aspetti qualcosa?

“Sicuramente mi aspetto qualcosa sul mercato, naturalmente, alla maniera di Giuntoli. Acquisti mirati, low cost e di prospettiva. A mio parere qualcosa verrà fatto, mi fido dell’operato di Giuntoli, che con poco ha dato tanto a questo Napoli. Esempio Kvaratskhelia. Addirittura si parla di un altro georgiano, di Bereszynski come vice- Di Lorenzo. Il Napoli in quel ruolo è scoperto, il capitano viene spremuto al massimo, mi aspetto un mercato mirato”.

A Cagliari è tornato Ranieri, un pensiero sull’ex tecnico del Napoli?

“Ranieri è un grande allenatore, sicuramente farà bene a Cagliari. E’ una piazza che ha voglia tornare in Serie A e, naturalmente, un allenatore come Ranieri, che ha fatto il miracolo con il Leicester ricordiamolo, ha saputo creare un gruppo. Ha saputo distinguersi su vari punti di vista, quindi Ranieri è l’allenatore ottimale per il club sardo”.

Napoli, cosa faresti in caso di Scudetto? I tifosi sognano lo spogliarello, che rispondiamo?

“Ancora non lo so. Spogliarsi l’hanno fatto tutti, sicuramente qualcosa farò. Ci penserò (ride)”.

Cosa ti aspetti dal 2023 professionalmente?

“Spero che il 2023 porti un pò di pace in giro per il mondo. Spero in tante cose positive e nuove, mi piacciono le sfide. Faccio quello che mi piace, parlo di calcio, del mio Napoli e spero continui così. Spero veramente alla pace nel mondo e alle famiglie che hanno difficoltà”.

Cosa ne pensi di Wanda Nara, Diletta Leotta e Ilary Blasi. La loro vita privata fa discutere, il tuo pensiero?

“Io penso che certe Signore, se gli togli la cartelletta e le fai sedere intorno al tavolo con le grandi teste di calcio, farebbero delle grandi brutte figure. Ognuno deve fare le cose che è capace di fare, il mondo del calcio non è per tutti. Devi saper studiare le partite ma, soprattutto, devi saper tener testa se vuoi veramente essere competitiva in questo settore. Con la cartelletta davanti sono capaci tutti a fare quello che fanno loro”.