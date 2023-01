Inter, senti Lukaku: “Vi farò vedere chi sono”

Lukaku, tanta voglia di Inter e di vincere

Lukaku ha voglia di tornare in campo e di vincere, con la sua Inter. L’attaccante belga, smaltita la delusione del Mondiale, è pronto a riprendersi l’Inter e scacciare le critiche. Di seguito le parole del centravanti come riportate da mediaset:

“Farò di tutto per l’Inter, ora quel che mi resta è dare tutto con il resto della squadra per vincere. Spero veramente di restare, per me l’Inter è tutto e mi piacerebbe stare qui tanti anni anche se poi voglio chiudere la carriera all’Anderlecht. Prima segnavo tanti gol ma solo qui mi sento veramente io. Poi andremo a parlare (col Chelsea, ndr) e speriamo di trovare una soluzione…”: secondo recenti rumors di mercato, ci sarebbe già stato un contatto tra la dirigenza nerazzurra e il Chelsea per un nuovo prestito anche per il prossimo campionato.

Lukaku aggiunge: “Durante la Nations League ho parlato col nuovo proprietario del Chelsea, gli ho detto la verità, quale fosse il mio rapporto con l’allenatore di allora (Tuchel, ndr). Ho deciso di tornare all’Inter e lui mi ha aperto la porta, poi le cose sono andate veloci”. “Quando sono atterrato ero stanco e nervoso ma anche contento. Nello spogliatoio non è cambiato niente, un gruppo competitivo in cui c’è anche amicizia: cosa unica nel calcio”.