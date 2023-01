Milan, arriva Vasquez

Milan, ecco il colpo a sorpresa, arriva il portiere Devis Vasquez. Il portiere arriva per rinforzare la rosa di Pioli, acquisto dovuto ai problemi fisici che condizionano la presenza in campo di Maignan. Un colpo a sorpresa da parte della dirigenza rossonera, non Sportiello ma Vasquez, è lui il nuovo portiere dei rossoneri. Il portiere del Club Guaranì, colombiano classe ’98, arriverà a titolo definitivo.