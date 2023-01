Il rientro in campo di Vlahovic preoccupa la Juve

Vlahovic, quando tornerà a disposizione? Questa la domanda in cerca di risposta. Stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, l’attaccante serbo sta proseguendo il lavoro personalizzato per smaltire la pubalgia. L’obiettivo del centravanti della Juventus sarebbe quello di rientrare o per la sfida del 7 gennaio contro l’Udinese o per quella del 13 gennaio contro il Napoli.