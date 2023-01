Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per il centrocampista croato: Marotta ci prova

Ausilio fa sul serio per riaverlo in squadra

Resta da battere la concorrenza chiamata Juve

Mateo Kovacic sembrerebbe prossimo a far ritorno in Seria A. E’ questa l’indiscrezione più insistente che nelle ultime ore sta facendo parlare molti addetti ai lavori. Il croatio ha già un passato nel nostro campionato. Era infatti il lontano 2013 quando venne acquistato dall’Inter che lo prese beffando gli spagnoli del Real Madrid proprio all’ultimo minuto. Due anni più tardi venne poi ceduto definitivamente ai madrileni. Oggi Kovacic milita tra le file dei blues del Chelsea ma sta avendo non poche difficoltà per giocare con continuità e per avere una maglia da titolare.

Motivo per cui il ds Ausilio, da sempre grande estimatore del calciatore croato, sta concretamente valutando la possibilità di farlo tornare a vestire la casacca nerazzurra. Il problema principale però riguarda la concorrenza. Oltre all’Inter infatti anche i bianconeri della Juventus sembrerebbe realmente intenzionati ad aggiudicarsi le prestazioni del ventottenne. Si prospetta quindi un derby di mercato tutto all’italiana.