Calciomercato Juventus, Cherubini sistema la fascia: l’esterno torna a Torino

Calciomercato Juventus, Allegri aspetta acquisti: il punto

Domani aprirà il mercato e nonostante i problemi economici della Juventus, Cherubini ha le idee chiare su cosa poter andar fare a gennaio considerato che Massimiliano Allegri ha bisogno di un paio di acquisti per provare a risalire in classifica e a giocarsi lo scudetto con Napoli e Milan.

E proprio per questo Cherubini ha messo come priorità un esterno di fascia poichè anche Cuadrado potrebbe lasciare a fine stagione. Oltre al nome di Karsdorp, terzino destro in uscita dalla Roma, chi potrebbe fare al caso dei bianconeri è Andrea Cambiaso, terzino di proprietà della Juventus e ceduto in prestito al Bologna fino a giugno anche se l’ex Genoa potrebbe rientrare a Torino già a gennaio.