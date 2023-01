Calciomercato Lazio, Lotito ha fissato il prezzo di Luis Alberto

Calciomercato Lazio, Lotito ha rifiutato un’offerta per Luis Alberto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Lotito avrebbe rifiutato un’offerta del Cadice per Luis Alberto. Il club spagnolo avrebbe parlato con la società laziale per un prestito secco fino al termine della stagione con ingaggio interamente pagato, ma il patron laziale avrebbe rifiutato in quanto vorrebbe incassare. Luis Alberto, quindi, potrà partire solo in caso di prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato Lazio, ecco quanto chiede la Lazio per il centrocampista

Lotito vorrebbe incassare almeno 15/20 milioni di euro dalla vendita di Luis Alberto. La Lazio non fa sconti, anche perché c’è da tenere in considerazione la percentuale che il club capitolino deve riconoscere al Liverpool (ex club del centrocampista prima di andare a Roma), in caso di vendita, che è pari al 25%. Ad esempio, se Luis Alberto venisse venduto per 20 milioni, solo 15 andrebbero effettivamente nelle casse della Lazio.