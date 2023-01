Calciomercato Lazio, Lotito lavora per soddisfare Sarri: il vice Immobile si avvicina

Confronto Lotito-Sarri: cosa serve al tecnico toscano

Pedine di cui necessita la Lazio di Maurizio Sarri per completare la rosa. I biancocelesti sono sempre alla ricerca di un vice Immobile ed il profilo di Bonazzoli si adatterebbe per via della sua duttilità che gli consentirebbe di giocare anche come esterno in avanti. Lotito gioverebbe su un potenziale prestito secco.

Sulle piste dell’attaccante però si sono inseriti anche altri due club di Serie A. Spezia e Cremonese infatti hanno chiesto informazioni alla Salernitana. Soprattutto i lombardi proporrebbero un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza che potrebbe accontentare le richieste della Salernitana.