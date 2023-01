Calciomercato Lazio, Tare prepara il sostituto di Luis Alberto: in arrivo l’ex Real Madrid

Calciomercato Lazio, Isco al posto di Luis Aberto

Sta per iniziare la fase invernale del calciomercato e la Lazio tenterà qualche colpo low-cost. Il problema principale, però, rimane Luis Alberto da divorziato in casa. Lo spagnolo è stato messo giustamente ai margini da Sarri, visto il suo comportamento, ma Claudio Lotito ha voluto un chiarimento per affrontare questa seconda parte di stagione. Sul giocatore c’è il forte interesse del Cadice che, però, non intendo sborsare la cifra di 20mln per un giocatore discontinuo come Alberto.

La Lazio, invece, sembra aver sondato il terreno per tentare il colpo Isco, in caso di addio già a gennaio del Mago. L’ex Real Madrid al momento è svincolato e l’idea di mettersi in gioco in Italia lo stuzzica.