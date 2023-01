Calciomercato Milan, l’acquisto di Vasquez sblocca un’altra cessione: Maldini cede il portiere

Calciomercato Milan, Pioli avrà Vasquez

L’infortunio di Maignan ha improvvisamente accelerato le cose in casa Milan visto che i rossoneri ieri hanno acquistato il portiere colombiano Devis Vasquez, proveniente dal Club Guaranì, club di massima divisione del Paraguay.

Per un portiere che arriva c’è però un estremo difensore che lascerà il club di Milan. Si perchè Maldini nelle prossime ore cederà il portiere Andreas Jungdal. Il giocatore classe 2002, secondo quanto riportato da Milannews.it, andrà a farsi le ossa in prestito per 6 mesi visto che Pioli potrà contare poi anche su Tatarusanu e Mirante.