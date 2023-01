Calciomercato Milan, riflessioni in attacco per Maldini: l’ultimo nome arriva dalla Ligue 1

Attacco da risanare: Rebic e Origi non convincono, spazio a nuovi innesti

Il calciomercato del Milan è pronto a entrare nel vivo. In particolar modo le attenzioni della dirigenza rossonera saranno concentrate sul reparto d’attacco, in cui sussistono varie necessitudini e riflessioni severe scaturite da alcuni giocatori sulla scia del tramonto a Milano o per la scarsa attitudine dimostrata.

Andando nello specifico, tra i nomi che non hanno convinto le aspettative rientra quello di Divock Origi, arrivato nell’estate dal Liverpool, con il target di giocatore esperto e l’uomo che spesso ha risolto le sorti dei reds a gara in corso con parecchi gol messi a referto. Pochi minuti nelle gambe e molto il tempo passato lontano dal terreno di gioco, somma di motivazioni per cui potrebbero mettere le sue doti fuori dal progetto tecnico. A lui bisogna aggiungere Ante Rebic, che ha anche rimediato un infortunio proprio all’inaugurare del nuovo anno. Ragion per cui il Milan si sta guardando intorno per regalare nuovi volti e sfoltire un reparto avanzato da rimodernare. Per il futuro potrebbe arrivare Okafor, attaccante del Salisburgo.

Si scova dall’estero: Maldini fa da scout in giro per il mondo

Le idee che il DS rossonero Paolo Maldini ha ricercato dopo varie investigazioni, risultano provenire lontano dall’Italia corrisponde al profilo di Folarin Balogun, giovanissimo classe 2001′ il cui cartellino appartiene all’Arsenal, ma che è stato girato in prestito attualmente al Reims in Ligue 1, squadra in cui sta mettendo a referto un bottino eccezionale di reti: ovvero 10 gol in 16 partite e 2 assist. La conoscenza di questo giovane è destinata a protrarsi agli occhi delle altre realtà europee, viste le recente prestazioni e la sua prematura età. Il suo costo equivale a una cifra vicina a 15 milioni, ma che fra qualche mese potrebbe spiccare il volo e aumentare notevolmente.