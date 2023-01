Calciomercato Napoli, Giuntoli tenta il colpo ad effetto: ma attenzione a Inter e Marsiglia

Attenzione però alla concorrenza

A quanto pare il recente mondiale in Qatar ha dato modo a molti giocatori, anche meno conosciuti, di salire sulle luci della ribalta, facendoli diventare obiettivi di mercato molto ambiti. E’ il caso di Azzedine Ouhai, centrocampista di origine marocchina che gioca in Ligue 1 tra le file dell’Angers.

Il ventiduenne, premiato al suo rientro in Francia, per la splendida prestazione fornita col suo Marocco, è diventato obiettivo di mercato del Napoli. Nonostante però i partenopei avessero di netto anticipato le altre contendenti tra cui Marsiglia e Leicester, resta tuttavia un’ultima insidia da dover superare. Si tratta della concorrenza dell’Almeria, club spagnolo di proprietà del ricco saudita Turki-Al Sheik. La società infatti, sebbene non gode propriamente di un’ottima posizione di classifica nel campionato spagnolo, possiede tuttavia risorse economiche più che sufficienti per tentare l’assalto al calciatore marocchino. Ciò che invece potrebbe giocare a favore del Napoli è l’ambizione del centrocampista di far parte di una squadra ben più competitiva e blasonata dell’Almeria.