Calciomercato Roma, Tiago Pinto sfida la Juventus per il forte centrocampista: sacrificato Zaniolo?

Tiago Pinto ci prova per il calciatore

Calciomercato Roma, i giallorossi si contendono il campione del mondo con 3 big di A

Secondo quanto riportato su Twitter da Ekrem Konur, giornalista di Marca e ESPN, 4 club di Serie A starebbero seguendo Rodrigo De Paul, centrocampista ex Udinese e attuale campione del Mondo con l’Argentina. Stando alle parole di Konur, Milan, Inter, Juventus e Roma avrebbero espresso il loro interesse per il centrocampista, che attualmente gioca in Spagna nell’Atletico di Madrid.

Calciomercato Roma, fissato il prezzo di De Paul

Roma e Juventus sono le squadre che sono più avanti nella trattativa per De Paul, il quale potrebbe partire già a gennaio. L’Atletico Madrid ha fissato il prezzo del centrocampista intorno ai 40 milioni di euro, anche se il club bianconero, ad esempio, preferirebbe il prestito con diritto di riscatto. La trattativa, dunque, potrebbe posticipata per l’estate con i soldi che potrebbero arrivare dalla cessione di Zaniolo, che piace a Milan, Juventus e Newcastle.