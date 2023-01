Calciomercato Roma, Tiago Pinto tratta il secondo acquisto: ma prima serve cedere

Calciomercato Roma, si complica Frattesi

Il centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi, é il principale acquisto che vuole fare la Roma. Le richieste del Sassuolo sono alte e non si riesce a trovare l’accordo per lo scambio con Bove-Volpato. Inoltre, il Presidente Friedkin fa sapere che non è consentito svolgere alcuna trattativa di questo tipo, per fare in modo di rispettare il Fair Play Finanziario. Perciò, Pinto dovrà trovare un’altra strada per fare mercato.

Roma, Mercato con gli esuberi

La politica della Roma è chiara. Entra uno ed esce un altro. Proprio per questo i giallorossi pensano prima a piazzare gli esuberi come Kluivert, Shomurodov e Karsdorp. Il primo potrebbe rimanere in Spagna, l’uzbeko piace molto al Torino di Juric e l’olandese fuori dai piani della Roma e molto vicino al Fulham.