Calciomercato Serie B: che mercato sarà? Il Cagliari ricomincia da Ranieri e dal Ninja

Cosa ci attendiamo da questa sessione di Calciomercato per la Serie B

Sarà un mese scoppiettante anche per quello che riguarda il Calciomercato di Serie B, con le big o presunte tali e chi lotta per non retrocedere impegnate a rinforzare le rose con elementi di spessore ed esuberi dalla Serie A. La sessione di calciomercato invernale come per la A ha inizio oggi e terminerà il 31 Gennaio, forse un pò troppo lungo il lasso di tempo, ma come sempre lo show must go on e ce ne faremo una ragione anche quest’anno.

Ma vediamo di seguito in rigoroso ordine di classifica, quali potrebbero essere le operazioni squadra per squadra:

FROSINONE La capolista per gioco espresso e per la sicurezza messa in campo potrebbe anche essere a posto così, ma la società farà sicuramente un paio di colpi in entrata con i sogno Valoti e Marrone in uscita dal Monza che farebbero sicuramente comodo a Grosso.

REGGINA La Reggina viaggia sulle ali dell’entusiasmo, è passata da un’estate dove si temeva addirittura il fallimento, fino ad una seconda posizione in classifica dove il condottiero Inzaghi ha avuto sicuramente la maggior parte dei meriti. Per il sogno serie A, servono un portiere ed una punta, con Forte in pole position.

GENOA Il Genoa di Blessin ha deluso enormemente, una squadra assemblata per l”immediato ritorno in Serie A, non ha reso quanto ci potevamo attendere. C’è voluto il Violino di Gilardino per dare la scossa a tutto l’ambiente, ed ora la nave ha ripreso la giusta rotta, con Criscito che ha fatto il suo ennesimo ritorno alle origini.

BARI La Bari come dicono laggiù è sicuramente una sorpresa di questa prima parte di campionato, non sta sicuramente lassù per caso e Cheddira è il fattore in più. Per il sogno A servono sicuramente rinforzi, anche se i Playoff non dovrebbero essere difficili da raggiungere per la squadra di Mignani.

PISA I nerazzurri sono stati irriconoscibili per le prime sei giornate, con Maran che non ha saputo dare un’identità alla squadra. Il ritorno di D’angelo ha dato la carica giusta, e nel suo regno ha saputo costruire una squadra imbattibile, con 14 risultati utili consecutivi ed un Morutan in formato extra lusso che in B è un fuoriclasse che a Pisa forse non hanno mai avuto. Per il sogno A, serve una punta ed un centrocampista duttile capace di creare gioco.

PARMA Ancora una stagione deludente per i Ducali, bene fuori casa, malissimo al Tardini dove la squadra di Pecchia sembra faticare.Serve un attaccante di peso, ed un Vazquez che sia sui livelli dell’ultima partita a Venezia.

SUDTIROL Una bella sorpresa di questa prima parte di campionato, Bisoli con una squadra composta da nomi non altisonanti ha creato un miracolo. Servono rinforzi, ma serve anche trattenere Nicolussi Caviglia.

TERNANA Bandecchi rivoluzionerà la rosa, alcuni big saranno sacrificati ma altrettanti ne arriveranno. Per Andreazzoli non sarà semplice traghettare le Fere verso il sogno Serie A.

ASCOLI Bucchi ha faticato nelle ultime giornata anche a causa delle assenze per infortuni, ma ha ritrovato leali in porta che è una garanzia. Servono rinforzi a centrocampo ed in attacco, con Ciciretti dato per partente.

MODENA Tesser è una sicurezza, ed anche a Modena ha dato dimostrazione di poter traghettare una squadra senza big ad una tranquilla salvezza, e con capitan Pergreffi che ha saputo trascinare i suoi compagni.

CAGLIARI L’avvento di Ranieri darà sicuramente entusiasmo all’ambiente, la squadra c’è e con il possibile ritorno del Ninja il Cagliari potrebbe davvero sognare in grande.

BRESCIA Il mercato dei lombardi sarà purtroppo in tono minore, con i fondi congelati ed un Tribunale che deve dare il consenso per eventuali spese. Per Aglietti non sarà affatto semplice, ma le possiblità per i Playoff ci sono.

PALERMO Il City Group ha già annunciato rinforzi sul mercato e Corini può dormire tranquillo. Il primo annuncio sarà quello del difensore Orihuela, servono rinforzi a centrocampo ed un partner per Brunori.

BENEVENTO Ad oggi una delusione di questa prima parte di stagione, Cannavaro è alla sua prima esperienza da allenatore in Italia, ed ha trovato sicuramente alcune difficoltà. Obiettivo della stagione mantenere la categoria.

COMO Una campagna acquisti estiva da Big, l’obiettivo era la serie A, con la ciliegina Fabrega. E’ servito Longo a far rimettere la barra a dritta, ma è solo l’inizio e sicuramente qualche aggiustamento a Gennaio sarà fatto.

SPAL DDR16 è alla sua prima esperienza in panchina, ci ha sicuramente messo del suo, ha cambiato modulo e ci ha fatto scoprire Rabbi, un attaccante di cui sentiremo parlare molto, ma non basta urgono rinforzi e sicuramente Tacopina riuscirà ad accontentare l’ex giallorosso.

VENEZIA Vanoli ha ridato entusiasmo, e Pojanpalo ha iniziato a segnare, ma non basta per evitare le paludi dei Playout. Arriveranno rinforzi, ed un big potrebbe essere sacrificato.

PERUGIA Castori nell’ultimo mese sembra aver trovato la quadratura del cerchio, ultima posizione abbandonata, entusiasmo ritrovato ma Santopadre deve sicuramente rinforzar e la squadra in avanti, in difesa Gori sembra essere tornato il portiere che avevamo esaltato al Pisa.

CITTADELLA Partiti per fare un campionato tranquillo, il Cittadella era in zona Playoff, ed invece incredibilmente si ritrovano in penultima posizione in classifica. Urgono rinforzi in difesa e a centrocampo per i granata per evitare una retrocessione che avrebbe dell’incredibile.

COSENZA Non è servito neanche cambiare l’allenatore, la squadra di Viali sprofonda e per il Ds Gemmi deve trovare rinforzi di peso per non sprofondare in serie C.