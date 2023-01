Gennaio mese di fuoco tra mercato e serie A: resta con noi per scoprire tutti i dettagli!

Tanti i colpi di mercato per le big

Archiviato il Mondiale, con l’Argentina campione del Mondo, si torna a pensare alla serie A e al mercato, visto che oggi aprirà le danze con Napoli, Inter, Juventus, Milan, Roma e Lazio pronte a rinforzarsi in vista della ripresa del campionato e delle competizioni europee.

Una delle squadre che ha aperto il mercato è la Roma, con l’arrivo di Solbakken, vista anche l’esigenza di Mourinho di avere rinforzi dal mercato, considerato anche il problema Karsdorp. Chi potrebbe prendere l’olandese in uscita dalla Roma è la Juventus, con Allegri che ha bisogno di esterni per il suo gioco così come la Lazio di Sarri. Chi si è mosso poi però è anche il Milan che ieri ha ufficializzato il colpo Vasquez per la porta. Quanto alla serie A mercoledì fari puntati su Inter Napoli alle 20,45 con il Milan che sarà impegnato a Salerno così come la Juventus a Cremona. Chiudono poi le due romane con Lecce Lazio e Roma-Bologna.