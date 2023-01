Inter, Lautaro è pronto: “Per il Napoli posso dare una mano. E credo nello scudetto”

Inter, Lautaro: “Un sogno vincere il Mondiale”

L’attaccante dell’Inter,Lautaro Martinez, è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Fresco di vittoria del Mondiale, il campione, torna anche a parlare della Serie A, mettendosi come obiettivo lo scudetto. Ecco le sue parole: “Il Mondiale il sogno più grande della mia carriera. Ora devo pensare a continuare a vincere, l’obiettivo è vincere ogni trofeo che si gioca. Scudetto? Credo a tutto, ogni appuntamento sarà importante. Vogliamo vincere tutto. Prima del Mondiale stavo giocando con la caviglia a pezzi per un mese, non sono arrivato in Qatar come volevo ma il mister e i dottori lo sanno. Io vado a dormire tranquillo perché mi alleno sempre al meglio”. E poi ancora sulla sfida con il Napoli .”Napoli? Sono pronto, sono tornato dopo un po’ di riposo, la caviglia è migliorata, se il mister mi fa giocare sono pronto a dare una mano. Il Mondiale mi ha fatto cambiare tantissimo. Ho iniziato giocando, poi non riuscivo ad allenarmi per i problemi alla caviglia. Poi giocava l’altro attaccante. Sono contento di quello che ho vissuto”.