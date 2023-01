Inter, tegola Brozovic: il giocatore salta la sfida col Napoli

Infortunio grave per il centrocampista croato

Inter, Brozovic fermo ai box

Esami clinico-strumentali per il centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic, dopo un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra. Gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.

Inter, il centrocampista salta Napoli e Monza

Sicuramente Brozovic salterà Napoli e Monza, proverà a tornare col Verona sabato 14 gennaio per poi essere in campo il 18 in Supercoppa Italiana contro il Milan. Diventa quello, ora, l’obiettivo di Brozovic.