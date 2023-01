Juventus, McKennie sblocca il mercato: Cherubini prepara due acquisti

Calciomercato Juventus, due le cessioni a centrocampo?

Nicolò Ceccarini, neo direttore di Tuttomercatoweb ha parlato del mercato della Juventus ai microfoni di TMW Radio. Il direttore ha svelato i prossimi programmi del club bianconero : “La Juventus è in fase di attesa. La società bianconera vuol capire cosa potrà succedere soprattutto in uscita. Detto di Rabiot, un altro giocatore che in questo momento suscita attenzioni in chiave mercato è Weston McKennie. Il centrocampista statunitense è nel mirino del Borussia Dortmund, che è pronto per partire all’assalto. La Juventus non si opporrà alla sua cessione ma è chiaro che si aspetta una proposta importante, almeno 30 milioni di euro. Anche in Premier qualcosa si sta muovendo. Il Bournemouth ha fatto un sondaggio ma non sembra rientrare nei piani del giocatore, che per lasciare Torino vorrebbe un club di primissima fascia”.

Calciomercato juventus, in arrivo Fresneda?

E ha aggiunto: “Se McKennie dovesse davvero partire allora la Juventus potrebbe iniziare a pensare più concretamente a Mac Allister. Intanto per il ruolo di vice Cuadrado i bianconeri stanno valutando anche altri profili. Uno di questi è Diogo Dalot del Manchester United. L’altro è il giovanissimo Ivan Fresneda del Valladolid, classe 2004. Il club spagnolo però non apre ad una cessione in prestito e questo è un problema non da poco”.