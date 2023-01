Serie A: le Designazioni arbitrali della 16^ giornata

Le Designazioni arbitrali della 16^ giornata

Di seguito le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata di Serie A, in programma mercoledì 4 gennaio 2023, Sozza è stato designato per dirigere Inter-Napoli.

Salernitana – Milan, ore 12.30

Fourneau

Del Giovane – De Meo

Iv: Pezzuto

Var: Mariani

Avar: Manganiello

Sassuolo – Sampdoria, ore 12.30

Maresca

Dei Giudici – Margani

Iv: Zufferli

Var: Nasca

Avar: Paganessi

Spezia – Atalanta, ore 14.30

Giua

Alassio – Scarpa

Iv: Colombo

Var: Marini

Avar: Di Bello

Torino – H. Verona, ore 14.30

Dionisi

Imperiale – Pagnotta

Iv: Maggioni

Var: Banti

Avar: Guida

Lecce – Lazio, ore 16.30

Marinelli

Perrotti – Garzelli

Iv: Baroni

Var: Di Paolo

Avar: Di Martino

Roma – Bologna, ore 16.30

Santoro

Galetto – Mondin

Iv: Marcenaro

Var: Chiffi

Avar: Longo S.

Cremonese – Juventus, ore 18.30

Ayroldi

Di Vuolo – Lombardo

Iv: Prontera

Var: Mazzoleni

Avar: Muto

Fiorentina – Monza, ore 18.30

Feliciani

Passeri – Costanzo

Iv: Pairetto

Var: Massa

Avar: Ghersini

Inter – Napoli, ore 20.45

Sozza

Meli – Peretti

Iv: Piccinini

Var: Fabbri

Avar: Aureliano

Udinese – Empoli, ore 20.45

Serra

Rocca – Saccenti

Iv: Rapuano

Var: Valeri

Avar: Abbattista