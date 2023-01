Enzo Fernández al Chelsea, affare fatto

Graham Potter avrà il rinforzo sperato, il campione del Mondo arriverà per la cifra monstre di 127 milioni di euro. Il calciatore ha dato il via libera al suo acquisto e anche il Benfica, che riceverà in cambio 127 milioni di euro. Il contratto del centrocampista sarà di quattro stagioni e mezzo, fino a giugno 2028.