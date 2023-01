Calciomercato Juventus, il centrocampista bianconero verso la Bundesliga: | Cherubini ha l’asso nella manica

L’americano può lasciare la Juve, giorni cruciali: si attende il Dortmund

Weston McKennie potrebbe essere la cessione di gennaio che può portare denaro nelle casse dellaJuventus, e l’americano avrebbe le idee chiare in caso di addio ai bianconeri: il giocatore, come riportato da “Sportmediaset”, avrebbe dato priorità ad un trasferimento al Borussia Dortmund. I bianconeri, dal canto loro, non avrebbero nulla in contrario, a patto che il club tedesco si presenti a Torino con i 30 milioni di euro chiesti per lasciar partire l’americano. Il club di Ferrero potrebbe prendere a giugno Mac Allister che potrebbe arrivare dalla Premier League.