Calciomercato Juventus, il CEO allontana il centrocampista dai bianconeri: è derby con l’Inter

Calciomercato Juventus, Mac Allister punta la serie A

La Juventus vuole fare il grande colpo a centrocampo. l bianconeri hanno deciso di intervenire in maniera pesante sul mercato a cominciare dal reparto di mezzo visti anche gli obiettivi prefissati tra Mac Allister e Milinkovic-Savic anche se prima bisognerà fare diverse cessioni, tra cui quella di McKennie.

E proprio del centrocampista argentino ha parlato il CEO del Brighton Paul Barber, intervistato dal The Argus, “Non abbiamo offerto nessuno a nessuno e non abbiamo intenzione di farlo. I prossimi 30 giorni sono imprevedibili e ci occuperemo di ciò che accadra, ma non stiamo offrendo nessuno a nessuno. Siamo abbastanza felici così come siamo, certamente finché possiamo esserlo. Ma siamo anche realistici”.