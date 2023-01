Calciomercato Milan, intreccio di mercato col Psg: ecco perchè

Calciomercato Milan, dopo Vasquez in arrivo un altro portiere

Il calciomercato del Milan per la porta non si ferma. Nella giornata di ieri il club rossonero ha ingaggiato Devis Vasquez, portiere colombiano del Guarani. Il classe 1998 firmerà con i rossoneri nei prossimi giorni. Maldini e Massara, però, non vogliono fermarsi e sono alla ricerca di un secondo portiere per sostituire l’infortunato Maignan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i dirigenti del Diavolo hanno avviato i contatti con il PSG per Sergio Rico.

Calciomercato Milan, il portiere potrebbe arrivare in prestito nei prossimi giorni

Tatarusanu e Mirante non convincono del tutto la dirigenza rossonera e proprio per questo motivo Sergio Rico sarebbe il sostituto adatto. Nelle scorse settimane il Milan aveva provato l’assalto a Sportiello, ma le alte richieste dell’Atalanta hanno fatto cambiare idea al club rossonero e punteranno su di lui in estate. Sergio Rico, invece, potrebbe arrivare già a gennaio in prestito per 6 mesi, dunque fino alla fine di questa stagione. Rico ora e Sportiello a giugno: con molta probabilità è questa la strategia che il Diavolo vuole attuare.