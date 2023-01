Calciomercato Serie B: il Frosinone avanza per Forte, Azzi verso Palermo

Il Frosinone ha offerto un milione di euro per Forte dal Benevento

La Reggina si è defilata, e Francesco Forte sembra alla fine essere destinato al Frosinone che ha offerto circa un milione per il prestito al Benevento, il Pisa è comunque interessato all’operazione ma non sembra essere determinato come il club allenato da Grosso. Azzi del Modena era l’oggetto dei desideri dell’Atalanta la scorsa estate, adesso sembra essere destinato al palermo che ha già chiuso per il difensore Orihuela. Il Frosinone pensa anche a Vignato del Bologna, mentre il Modena ha chiesto informazioni su Strizzolo in uscita dal Perugia.

Infine il Cosenza ha tesserato il portiere Micai ed ha ceduto Vallocchia alla Reggiana, Butic alla Feralpisalò e Matosevic al Vicenza.