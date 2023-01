Infantino, critiche e bufera social: “Mai irrispettoso nei riguardi di Pelè”

Infantino criticato per i selfie a pochi metri da Pelè

Il patron della FIFA Infantino criticato aspramente sul web per aver scattato alcuni selfie a pochi metri dalla bara con Pelè, ecco la risposta via instagram: “Sono stato informato delle critiche per aver scattato foto durante la veglia funebre per Pelé. Sono stato onorato che alcuni suoi ex compagni abbiano chiesto di fare un selfie con me. Ho accettato e, siccome non sapevano a chi far scattare la foto, mi sono offerto: ho preso il telefono di uno di loro e l’ho scattata. Se essere d’aiuto a un compagno di Pelé crea critiche, sono felice di prenderle. Ho così tanto rispetto per Pelé che non farei mai nulla di irrispettoso nei suoi riguardi. La cosa più importante è rendere omaggio a O Rei”.