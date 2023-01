La Serie A trema: Sampdoria senza società e senza soldi per le trasferte

La Sampdoria è in piena crisi, ma a Genova tutto tace

A Genova sponda Sampdoria l’inizio del nuovo anno non porta buone notizie, la situazione sembra precipitare, ma bisognerà attendere il 5 o il 10 di Gennaio per avere qualche piccola certezza in più, sempre che l’assemblea dei soci riesca a deliberare.

Ferrero non vuole cedere il club, ma anche se lo volesse cedere lo dovrebbe svendere, i debiti sono tanti, e l’ultimo posto in classifica scoraggiano gli eventuali acquirenti.

Gravina si sta operando per scongiurare il peggio, perchè un eventuale fallimento del club porterebbe danni di immagine enormi. Da quanto trapela, la Sampdoria deve trovare i soldi per stipendi e per le trasferte, e on è escluso che la Lega possa creare un tesoretto per far arrivare il club a fine campionato.

Non resta che attendere a questo punto, e la campagna acquisti sarà in tono minore e rappresentato da soli prestiti.