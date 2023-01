Lazio, brutta tegola per Sarri: il centrocampista salterà il Lecce

Lazio, il centrocampista e il difensore fuori per infortunio

La Lazio ha terminato il suo secondo allenamento in vista della ripresa della Serie A e sono arrivate brutte notizie per Sarri. In seguito alla conferenza stampa del tecnico toscano, infatti, è venuto fuori che Luis Alberto e Gila non saranno presenti in campo domani per la gara con il Lecce.

Luis Alberto presenta un problema al collaterale che lo terrà fuori per prima gara dell’anno. Gila, dal canto suo, avrebbe accusato un fastidio al piede in seguito ad un colpo subito. I due non partiranno con la squadra. Recuperato invece Cataldi che sarà a disposizione di Sarri per l’appuntamento contro i pugliesi del Lecce. La gara è prevista domani alle 16.30 allo stadio Via del Mare.