Nainggolan “gioca” Inter-Napoli: “Spalletti maestro nell’attaccare in queste gare. Brozovic assenza pesante”

Nainggolan: “Lobotka fondamentale per Spalletti”

Radja Nainggolan, ex calciatore di Inter e Roma ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in riferimento alla sfida di domani tra l’Inter e il Napoli di Spalletti.

Queste le sue parole: “Innanzitutto pesa una incognita, per tutti. Questa pausa lunga cosa comporterà? Al Napoli credo che possa solo nuocere perché era la squadra che aveva trovato i migliori equilibri di gioco. Ritrovarli può risultare naturale, ma c’è anche il rischio che non sia così. Luciano la partita vuol farla, attaccando, senza aspettare l’avversario. E credo che un’altra chiave importante sarà Lobotka. Io lo conoscevo poco, ma sapevo che il tecnico lo voleva già all’Inter. Lo slovacco sa dare i tempi giusti. Mentre ai nerazzurri mancherà uno fenomenale come Brozovic”.