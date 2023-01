Calciomercato, il Milan sfida la Roma per il centrocampista aspettando la sfida di domenica: i dettagli

Calciomercato, lotta a due per il centrocampista

La Spagna e l’Inghilterra lo corteggiano ma lui spinge per l’Italia. Attorno a Houssem Aouar, centrocampista dell’Olympique Lione il cui contratto è in scadenza a giugno 2023, si è concentrata l’attenzione sia degli iberici del Betis Siviglia sia del Milan. Che il giocatore profumi di talento è emerso anche soltanto dall’amichevole sostenuta di recente dal Monza proprio contro i transalpini. Tra questi ultimi, ancorchè sconfitti, Aouar è risultato il più propositivo e pericoloso proponendosi all’offensiva più volte.

La proposta del Betis Siviglia

Il club biancoverde del presidente Angel Haro Garcia, infatti, ha deciso di corteggiare il talento francese mettendo sul piatto una cifra di 30 milioni di Euro per l’intera durata del contratto; per cinque anni il giocatore guadagnerebbe 2,5 milioni di Euro a stagione, alla firma avrebbe un bonus di 5 milioni di Euro e un 30 per cento sul totale derivante dalla sua futura cessione. Anche in Premier League si avvarrebbero volentieri delle sue prestazioni e in prima linea vi sarebbe il Nottingham Forest. In Italia, invece, sono in tre a rincorrerlo, oltre al Milan, anche Inter e Roma. Secondo quanto riporta “Milannews.it”, le preferenze del giocatore andrebbero al club rossonero. Intanto il Betis sta alla finestra per capire se sia il caso di premere sull’acceleratore.