Calciomercato Inter, il trequartista lascia Milano: brutte notizie per i nerazzurri

Calciomercato Inter, altra partenza per i nerazzurri

Piccoli talenti, in Italia, crescono. E, spesso, volano verso altre mete. E’ il caso del trequartista dell‘Inter Alessandro Ciardi, classe 2007 ed esponente dell’under 17 nerazzurra che sembra destinato a un futuro a tempo di valzer in Austria, destinazione Salisburgo.

Il precedente di Wilfried Gnonto

Che dalla società del biscione partano talenti per altri lidi oltreconfine non è certo una novità: era infatti già accaduto con l’attaccante Wilfried Gnonto, passato nel 2020 e fino al 2022 a indossare la casacca dello Zurigo nella “Super League” elvetica con la quale si è anche aggiudicato il campionato del 2021-22 e ora a difendere i colori del Leeds United in Premier League.

Una falla nel calcio italiano ma la soluzione è in vista

La partenza di Ciardi pone sicuramente qualche riflessione sul modo in cui il calcio italiano vede sfuggire via talenti che ne potrebbero tenere alta la bandiera. Fino a oggi, come ricorda Calciomercato. com, la norma stabilisce che ogni calciatore sia libero a sedici anni di accogliere proposte da oltreconfine a zero. Da luglio, però, si profila una novità di tutto rilievo che farà cambiare volto all’intero discorso. Entrerà infatti in vigore una nuova disposizione grazie alla quale un club potrà offrire a calciatori di quindici anni un contratto di apprendistato che li traghetterà fino al mondo del professionismo. Tutto ciò sull’esempio del Belgio dove già da tempo esiste una normativa di questo genere che consente di proteggere i talenti di casa dall’assalto dei club stranieri.