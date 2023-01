Calciomercato Inter, Marotta commenta il futuro di Skriniar: le ultime

Marotta: “Skriniar merita di far parte dell’Inter”

Giuseppe Marotta questa sera non pensava solo alla sfida con il Napoli ma anche al mercato. L’ad nerazzurro, intervistato ai microfoni di Dazn ha parlato del possibile rinnovo di Skriniar ma non solo.

“Fantasia nel mercato nel calcio è sinonimo di creatività, ma queste valutazioni trovano collocazione principalmente nel mercato estivo. A gennaio si fa mercato di riparazione, non sempre ci sono opportunità all’altezza del valore dei calciatori che hai in rosa. Abbiamo un organico che ci ha dato e ci dà soddisfazione. Certo, dovremo vedere se ci saranno delle opportunità, ma è difficile trovarle, per cui massimo rispetto per l’organico a disposizione di Inzaghi. Skriniar? Per lui come per altri giocatori ci sono dinamiche tipiche del mondo del calcio, anche altre squadre sono alle prese con queste situazioni. Stiamo negoziando con i suoi rappresentanti il rinnovo, riteniamo che Milan meriti di far parte del nostro organico presente e futuro, da parte nostra c’è grande disponibilità: speriamo di arrivare presto a una conclusione. Ottimista? Sono sempre ottimista nella vita, ma questo caso ottimismo è anche sinonimo di realismo: sappiamo che possiamo fare tanto, ma non possiamo fare l’impossibile“.