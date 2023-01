Calciomercato Inter, Marotta tratta i primi rinnovi: c’è la firma

Si lavora anche per altri prolungamenti

Darmian e l’Inter hanno rinnovato il loro contratto. Stavolta la notizia è ufficiale. Il difensore trentatreenne continuerà a vestire la maglia nerazzurra per un altro anno con la possibilità di opzione per un secondo. Oltre a lui la società sta lavorando per trovare le migliori formule ad altri calciatori. Restando sempre in materia di rinnovi, si preparano infatti i contratti di Handanovic, Gagliardini, Dzeko e D’Ambrosio. Per tutti loro verranno proposti contratti annuali che potranno essere portati avanti di anno in anno. Resta da sapere solo la volontà dei diretti interessati, se siano disposti o meno ad accettare le condizioni.