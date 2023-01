Calciomercato Inter, segnali di apertura per de Vrij: Marotta prepara un triennale

Calciomercato Inter, da Skriniar a de Vrij: Marotta tratta

Si accende il mercato dell’Inter. I nerazzurri, oltre gli acquisti devono sistemare anche il piano rinnovi visto che sono tanti i calciatori che devono rinnovare con il club di Zhang, tra cui Dzeko, Skriniar e de Vrij. E proprio Sky Sport ha fatto il punto sui rinnovi: “Mentre si aspetta la risposta di Skriniar entro il venti gennaio, altrimenti il club nerazzurro penserà ad un suo no, il club nerazzurro fa sul serio per de Vrij. Offerto un contratto biennale all’olandese che ci sta pensando e avrà più tempo per pensarci. La società ha dato un segnale di fiducia nei confronti del calciatore e ci sono i margini per arrivare su un’intesa, magari anche durante questo mercato”.

E poi ancora: “La proposta potrebbe diventare anche un biennale con opzione per un terzo anno o addirittura direttamente un triennale”, si legge.