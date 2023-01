Calciomercato Juventus, Allegri scarica il calciatore bianconero: Tripla cessione per Cherubini

Juventus, McKennie verso l’Aston Villa

Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, è nei fari della Premier League, più precisamente dell’Aston Villa. Il giocatore americano sembra esser un valorosa pedina per monetizzare, perciò, in casa bianconera ci pensano, anche se privarsi di un calciatore come lui, significa agire nuovamente sul mercato.

Juventus, monetizzare è l’obiettivo

Il valore del mediano è di circa 30mln di euro e l’Aston Villa sarebbe disposta a pagare la cifra, vista la differenza economica tra i due campionati. Ora, però, Cherubini dovrà pensare ad una valida alternativa, vista anche la probabile partenza di Paredes, così come Rabiot, che potrebbe lasciare Torino.