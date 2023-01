Calciomercato Milan, cresce la fiducia per Leao: accordo a un passo

Calciomercato Milan, Maldini tratta il rinnovo di Rafael Leao

In attesa di pensare al campionato, che riprenderà oggi il via, il Milan deve occuparsi però anche del mercato e del tema rinnovi, a cominciare da quelli di Rafael Leao e Bennacer. Questo il punto riportato da Gianluca Di Marzio e riportato da IlMilanista.it: “Non è ancora definitiva, ma c’è una buona notizia per il Milan riguardo a Rafael Leao. Quello che posso dirvi è che sta aumentando molto la fiducia, cresce la speranza e c’è un segnale sempre più positivo nelle ultime ore per il rinnovo di Leao con il Milan. Il giocatore in questi giorni ha mostrato un atteggiamento davvero positivo e vuole rimanere al Milan. I contatti tra la dirigenza rossonera e l’entourage del portoghese sono continui per cercare un’intesa in tempi anche abbastanza brevi.