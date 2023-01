Calciomercato Napoli, Giuntoli traccia la via: in arriva il primo colpo per giugno

Il ds Giuntoli scatenato

Questione acquisti e questione rinnovi. Questi i due target che si è posto il Napoli. Complice sicuramente un partenza di stagione fenomenale, la società partenopea vuole proseguire in quella direzione cercando di andare a rinforzare la squadra.

Sul fronte acquisti è ormai risaputo che il nome più in voga è sempre Ounhai. Il difensore marocchino reduce da un mondiale a dir poco scoppiettante, ha attirato su di sé le attenzioni di alcuni club europei. Tra i tanti ricordiamo il Leicester e il Marsiglia. Il Napoli però sembrerebbe in vantaggio per il semplice motivo che sarebbe disposto ad attendere la prossima sessione di mercato estiva, a differenza della concorrenza che vorrebbe prenderlo già da adesso. La strategia quindi sarebbe quella di raggiungere un accordo preliminare a Gennaio per poi concretizzarlo a Giugno. Sul fronte rinnovi invece si continua a lavorare per trovare il miglior accordo con Rrahmani, Kim e Kvaratskhelia. Soprattutto per questi ultimi due, il Napoli sarebbe disposto a blindarli definitivamente, in vista anche delle sicure e prossime partenze di Zielinski e Lozano.