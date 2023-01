Calciomercato Roma, stop alle trattative per Frattesi | Tiago Pinto studia due alternative

Calciomercato Roma, No a Frattesi

Come ha dichiarato il ds della Roma, Tiago Pinto, la trattativa per Frattesi è definitivamente bloccata. Non si riesce a trovare questo accordo con il Sassuolo, più che altro con Carnevali, perciò Pinto ha virato, per il momento, su un altro obiettivo.

Roma, ecco Houssem Aouar

Il centrocampista del Lione sembra esser diventato l’obiettivo principale, dopo il no di Pinto. Al 24enne piace l’idea di venire a Roma, come gli piace l’idea di essere allenato da mister Mourinho. Ora bisognerà vedere se i giallorossi intavoleranno una trattativa con il Lione. E c’è sempre un nome a sorpresa per il mercato di giugno visto che continuerà il mercato dei parametri zero.