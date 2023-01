Calciomercato Roma, Vina verso l’uscita: Mourinho aspetta un nuovo difensore

Calciomercato Roma, Vina nel mirino del Betis

Il terzino della Roma, Matias Vina, non ha convinto mister Mourinho, che tanto aveva creduto in lui, al punto di far spendere alla società 13mln di euro. L’uruguaiano è uno di quei giocatori che la società ha messo sul mercato e se dovesse arrivare l’offerta giusta, potrebbe partire. Il Betis sembra interessata al giocatore, al punto di chiedere il trasferimento già a gennaio.

Roma, prestito secco per Vina

La Roma starebbe pensando di dare Matias Vina in prestito secco al Betis, gia a gennaio. Il calciatore piace ai biancoverdi ed una “prova” di sei mesi potrebbe portare al trasferimento a titolo definitivo.