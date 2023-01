Calciomercato Serie B: Coda in uscita dal Genoa, Forte piace a Pisa e Frosinone, il Bari suTutino

Coda potrebbe essere emesso sul mercato

E’ stato come un fulmine a ciel sereno la notizia che si è sparsa ieri, tra Coda e il Genoa potrebbe esserci un clamoroso addio, l’ex Lecce potrebbe avere le valigie pronte e dopo soli sei mesi potrebbe abbandonare Genova. La Reggina ha già chiesto informazioni sul bomber, ma il Genoa vuole 1,5 milioni, ma quello che più spaventa è l’ingaggio che è di un milione l’anno, trattativa non facile.

Francesco Forte è in uscita dal Benevento, su di lui ci sono Frosinone e Pisa, in toscana per l’attaccante sarebbe un ritorno, valutazione intorno ai due milioni di euro, con i ciociari che sembrano in vantaggio.

Anche il Bari è alla ricerca di una punta, considerando che Antenucci potrebbe lasciare la Puglia con destinazione Avellino, piace Tutino del Parma.

Infine il Benevento ha messo nel mirino Valoti del Monza, fortissimo centrocampista che piace a mezza Serie B, riuscirà Cannavaro a convincerlo?