Cremonese Juventus, le ultimissime sulle formazioni

Le probabili formazioni di Cremonese Juventus

Ancora due ore e sarà Cremonese – Juventus, i bianconeri di Allegri cercano di strappare l’intera posta in palio per rilanciarsi in campionato ed iniziare al meglio il 2023.

CREMONESE (4-3-2-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Hendry, Valeri; Pickel, Ascacibar, Meité; Bonaiuto, Okereke; Dessers. All. Alvini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta