Dzeko schianta il Napoli (1-0): prima sconfitta stagionale per gli uomini di Spalletti

L’Inter riapre il campionato

Partita decisiva più per l’Inter che per il Napoli quella di San Siro visto che i nerazzurri di Inzaghi sono ancora dietro in classifica. La squadra di Inzaghi parte subito forte e ha subito un’occasione per Darmian già al 26′ che però calcia alto. Si fa vedere anche il Napoli però con Zielinski che però spreca così come Lukaku a pochi 5′ dalla fine che si divora una ghiotta opportunità a tu per tu con Meret. La ripresa inizia con il Napoli che domina i primi minuti del secondo tempo anche se è l’Inter a passare in vantaggio grazie a Edin Dzeko che è bravo a sfruttare uno splendido cross di Dimarco.

Il Napoli prova a pareggiare i conti con Kvaratskhelia, anche se calcia a lato. Tanti i cambi per le due squdre, da Gosens e Lautaro Martinez al posto di Dimarco fino ad arrivare a Lukaku Zielinski e Politano, che lasciano il posto a Raspadori e a Lozano. Nel finale il Napoli di Spalletti si gioca il tutto per tutto con il cambio Simeone al posto di Lobotka anche se la musica non cambia.

Inter-Napoli, il tabellino:

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian (dal 31′ st 2 Dumfries), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (dal 38′ st 5 Gagliardini), 32 Dimarco (dal 19′ st 8 Gosens); 9 Dzeko (dal 31′ st 11 Correa), 90 Lukaku (dal 19′ st 10 Lautaro). A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 10 Lautaro, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 3 Kim, 17 Olivera; 99 Anguissa (dal 31′ st 91 Ndombele), 68 Lobotka (dal 39′ st 18 Simeone), 20 Zielinski (dal 20′ 81 Raspadori); 21 Politano (dal 20′ st 11 Lozano), 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia (dal 31′ st 7 Elmas). A disposizione: 12 Marfella, 30 Sirigu, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 11 Lozano, 18 Simeone, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 55 Ostigard, 59 Zanoli, 81 Raspadori, 91 Ndombele. Allenatore: Luciano Spalletti

Reti: all’11’ st Dzeko

Ammonizioni: Dzeko, Barella, Di Lorenzo, Dumfries, Kim

Recupero: nessuno nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa